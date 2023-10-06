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Звезда «Бриллиантовой руки» заболела пневмонией

Врачи диагностировали у заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной пневмонию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Звезда «Бриллиантовой руки» заболела пневмонией
© globallookpress.com

По данным канала, 83-летняя звезда «Бриллиантовой руки», которая сейчас проходит лечение в психиатрическом стационаре Гиляровского, жаловалась на боли в груди.

«Ей сделали рентген и обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии», - отмечает Shot.

Состояние актрисы оценивается как стабильное, она проходит курс лечения.

Невестка актрисы Ольга Ивашева заявила каналу, что Светличная чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей. Также, по словам Ивашевой, в клинике насильно ее никто не удерживает.

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В 2022 году СМИ сообщили, что у актрисы Светланы Светличной выявили болезнь Альцгеймера и поместили под наблюдение врачей в психиатрической больнице имени Гиляровского в Москве. Заболевание выражается провалами в памяти, бредовыми идеями и невозможностью себя обслуживать. В частности, Светличная негативно относится к родным и страдает от паранойи. Она регулярно теряет вещи и не может их найти, вспоминая их местоположение лишь через некоторое время. Артистка также искренне считает, что ей 41 год.

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