Звезда «Бриллиантовой руки» заболела пневмонией

Невестка актрисы Ольга Ивашева заявила каналу, что Светличная чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей. Также, по словам Ивашевой, в клинике насильно ее никто не удерживает.

В 2022 году СМИ сообщили, что у актрисы Светланы Светличной выявили болезнь Альцгеймера и поместили под наблюдение врачей в психиатрической больнице имени Гиляровского в Москве. Заболевание выражается провалами в памяти, бредовыми идеями и невозможностью себя обслуживать. В частности, Светличная негативно относится к родным и страдает от паранойи. Она регулярно теряет вещи и не может их найти, вспоминая их местоположение лишь через некоторое время. Артистка также искренне считает, что ей 41 год.