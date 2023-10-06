Красноярцы массово жалуются на нападение крыс
Жители Красноярского края пожаловались на нападение крыс на людей, сообщается в Telegram-канале регионального главка Роспотребнадзора. По данным ведомства, за последний месяц зафиксировано 10 подобных инцидентов с грызунами. В последний раз крыса атаковала ребенка и поцарапала ему руку, когда он проходил около мусорных баков.
В наш адрес периодически поступают жалобы от жителей края на наличие крыс вблизи жилых домов, а также в общественных местах. Всего с начала года поступило 119 таких обращений. По каждому из них были приняты соответствующие меры, — говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что заселенность грызунами жилых домов и прилегающих территорий по некоторым адресам превышает норму в 92 раза. В настоящее время власти Красноярского края поручили управляющим компаниям провести комплекс дератизационных работ и обеспечить своевременный вывоз мусора.
На нашествие крыс также жалуются жители Хабаровска. Грызуны чаще всего обитают в домах с подвалами и «сталинках». Пока количество обращений в краевую дезинфекционную станцию продолжает расти, управляющие компании игнорируют жалобы населения и не спешат решать проблему.