Умерла актриса из "Каменской" и "Мухтара" Регина Домбровская

Ушла из жизни Регина Домбровская, советская и белорусская актриса театра, кино и ТВ, активно работавшая в российских проектах.

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Кроме того Регина Леонтьевна работала на радио, была певицей и артисткой озвучания. В частности, ее голосом говорит котенок Филя из мультфильма 1981 года. Домбровская озвучила анимационные проекты "Динозаврик", "Не шуршать!", "Аленкин цыпленок", спела в "Светлячке и росинке".

Домбровская родилась 18 мая 1942 года. Окончила Белорусский театрально-художественный институт. Служила в Белорусском театре имени Янки Купалы.

Экранный дебют - 1961 год, главная роль в "Не плач, Аленка". Далее - десятки кинокартин и сериалов: "Факт биографии", "Ускоренная помощь", "Дети Ванюхина", "Каменская", "Журов", "Восьмидесятые", "Мухтар. Новый след".