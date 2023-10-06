В Госдуме предложили ограничить доступ к смартфонам на уроках

Смартфоны могут привлекаться на уроках в учебных целях, в остальных случаях они использоваться не должны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин . Ограничить доступ к смартфонам школьников он предложил в беседе с «Лентой.ру».

Сплошной запрет на использование смартфонов в российских школах вводить не стоит, полагает депутат. «Как известно, во Франции принят такой закон, но перед этим там была реализована программа «Ноутбук каждому школьнику», то есть во Франции нет необходимости в смартфонах в учебных целях. В России ситуация несколько другая. Например, когда я читаю лекции с презентацией, мои студенты активно снимают презентацию на смартфоны и таким образом получают возможность потом вернуться к той информации, которую прямо на лекции усвоить не успевают», — пояснил парламентарий.