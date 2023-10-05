Умерла бывшая омбудсмен Крыма

Бывшая уполномоченная по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк скончалась на 61-м году жизни, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на коллег чиновницы. По их словам, правозащитница долгое время страдала от тяжелой болезни.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», женщина скончалась в больнице имени Семашко. Собеседники РИА Новости Крым отметили, что прощание с Опанасюк состоится 7 октября в 11:00 в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя.

Опанасюк покинула пост омбудсмена Крыма после скандала с участием ее дочерей. По данным «Mash на волне», те стали выступать с песнями по всей Украине, а заработанные деньги передавать на нужды украинской армии. Кроме этого, они неоднократно заявляли, что Крым является частью Украины. Мать девушек отказывалась комментировать их высказывания.