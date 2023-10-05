Морской берег Сахалина завалило морскими деликатесами
Морской берег в Александровск-Сахалинском районе на Дальнем Востоке завалило морскими деликатесами. Жители мешками собирают живых кальмаров, которых выбросило из воды во время шторма, сообщает издание astv.ru.
Необычное явление сахалинцы заметили около села Арково. Видео с усыпанным морепродуктами берегом уже появилось в Сети. На кадрах, снятых очевидцами, видны десятки тушек кальмаров, раскиданных на камнях. По словам местных жителей, подобное они видят впервые. Люди набирают морские деликатесы сколько могут унести. Массовое появление кальмаров связывают исключительно с природными факторами: штормом и определенными морскими течениями.
Весной 2023 года берег Сахалина усеяло тоннами рыбы. Живую мойву выбросило на береговую линию в Томаринском районе. Чтобы посмотреть на необычное явление, к месту выброса приезжали жители со всей области, а некоторые даже устраивали пункты приема прямо на берегу, где мойву продавали по 10 рублей за килограмм. Часть тушек уносило в море волнами, другая часть начала гнить под лучами солнца, из-за чего там стоял стойкий запах мертвой рыбы.