Морской берег Сахалина завалило морскими деликатесами

Морской берег в Александровск-Сахалинском районе на Дальнем Востоке завалило морскими деликатесами. Жители мешками собирают живых кальмаров, которых выбросило из воды во время шторма, сообщает издание astv.ru.

Необычное явление сахалинцы заметили около села Арково. Видео с усыпанным морепродуктами берегом уже появилось в Сети. На кадрах, снятых очевидцами, видны десятки тушек кальмаров, раскиданных на камнях. По словам местных жителей, подобное они видят впервые. Люди набирают морские деликатесы сколько могут унести. Массовое появление кальмаров связывают исключительно с природными факторами: штормом и определенными морскими течениями.