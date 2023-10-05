Наполненность российских колоний резко снизилась за последние десять лет

Наполненность российских колоний снизилась более чем в 2,5 раза за десять лет. Об этом сообщает Всеволода Вуколова.

© Lenta.ru

По данным министерства, количество осужденных в исправительных учреждениях за этот период сократилось с 700 до 266 тысяч человек. Остается проблема рецидива.