Сестра Марлена Хуциева в десятый раз за неделю вызвала скорую

Сестра знаменитого советского сценариста и режиссера Марлена Хуциева Ирина в десятый раз за неделю вызвала скорую помощь на дом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным издания, родственница постановщика каждый раз жалуется медикам на затруднение дыхания на фоне заболевания сердца и сосудов, а также на головную боль. От госпитализации сестра Хуциева отказывается.