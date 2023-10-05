"Отмененный" Анатолий Белый пожаловался на травлю

"Сколько вроде бы нормальных в прошлом людей, уважаемых мною, в возрасте и без, несут такую околесицу и чушь, что брови застывают наверху лба, а глаза не верят написанному", возмущен Белый. "Каждая малейшая ошибка, промах нам (сбежавшим артистам - прим. "РГ") не прощается, а раздувается до размеров желчного пузыря", - поясняет он.