"Отмененный" Анатолий Белый пожаловался на травлю и злорадство бывших коллег
Живущий в Израиле бывший российский актер Анатолий Белый пожаловался на травлю. По мнению артиста, в СМИ развернута против него целая кампания.
"Сколько желчи, мелкого злорадства и грязи", - сетует беглый актер в своем аккаунте в соцсети.
Очередной инфоповод - Белый не смог собрать в Париже небольшой зал, спектакль был отменен.
"Сколько вроде бы нормальных в прошлом людей, уважаемых мною, в возрасте и без, несут такую околесицу и чушь, что брови застывают наверху лба, а глаза не верят написанному", возмущен Белый. "Каждая малейшая ошибка, промах нам (сбежавшим артистам - прим. "РГ") не прощается, а раздувается до размеров желчного пузыря", - поясняет он.
Актер подтвердил, что его спектакль "Я здесь" в Париже действительно отменен. "Бывают промахи и ошибки, никто из прокатчиков не застрахован ни от чего, бывают форс-мажоры и т.д.", - оправдывается Белый, в финале поста выражая надежду, что его парижский вояж все-таки состоится позже.
Ранее директор легендарного "Ленкома" Марк Варшавер назвал Белого "нечеловеком".