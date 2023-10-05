«Уральские авиалинии» рассказали о судьбе самолета, севшего на пшеничное поле под Новосибирском

Компания «Уральские авиалинии» рассматривает вариант взлета самолета Airbus A320 (RA-73805) с пшеничного поля под Новосибирском.

Напомним, судно совершило экстренную посадку вне аэродрома 12 сентября 2023 года. Корреспондент «Ямал 1» побывал на месте аварии и выяснил, что там активно ведется работа: что-то гудит.

Пшеница с этого поля уже убрана, на другой половине еще есть.

- Картина впечатляющая - огромный самолет в поле! Ехали через Убинское в Московку, не зная точных координат самолета, доехали через кладбище, отгрузку на зернохранилище, там насыпали зерно в машину, и увидели самолет, местные, даже не дожидаясь вопроса, сразу показали путь к нему, - поделился подробностями наш корреспондент.

На эксклюзивных кадрах видно, что территория, где стоит самолет, обнесена забором. У воздушного судна открыта основная дверь, к ней приставлена самодельная конструкция, выполняющая роль лестницы или трапа. Внутри передвигаются люди, вероятно, специалисты авиакомпании, рабочие и сторож. Очевидно, что живет кто-то из них здесь же - в автомобильном прицепе в формате дома на колесах. Рядом с ограждением хорошо видны борозды от шасси в еще не промёрзшей земле.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» подтвердили возможность взлета аэробуса прямо с поля. Сейчас этот и другие варианты эвакуации самолета прорабатываются.

- Произойти взлет может не раньше декабря 2023-го – января 2024-го. Для реализации плана взлёта непосредственно с поля нужно дождаться, пока промерзнет почва, в сотрудничестве со специалистами подготовить временную искусственную взлетную полосу, провести необходимые расчеты и максимально облегчить воздушное судно, - сообщили в эксклюзивном комментарии «Ямал 1» в авиакомпании.