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Владимир Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент РФ Владимир Путин наградил Заслуженного артиста РФ, актера театра и кино Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин наградил Гошу Куценко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
© РИА Новости

Такой же награды удостоена и Народная артистка РФ, актриса РАМТ Татьяна Шатилова. Как отмечается в президентском указе, оба актера отмечены за за

слуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Ранее Гоша Куценко рассказал, как перенес COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».