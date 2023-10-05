Путин наградил Гошу Куценко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент РФ Владимир Путин наградил Заслуженного артиста РФ , актера театра и кино Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Такой же награды удостоена и Народная артистка РФ, актриса РАМТ Татьяна Шатилова. Как отмечается в президентском указе, оба актера отмечены за за