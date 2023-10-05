Верховный шаман России рассказал, о чем попросил Минобороны

Ритуал необходим для того, чтобы «удачно шла спецоперация, чтобы они были храбры, а пули и разрывы снарядов проходили мимо них», заявил Кара-оол Допчун-оол.

В интервью РИА Новости он рассказал, что после начала СВО обратился в Минобороны с просьбой позволить шаманам посещать нуждающихся на передовой, с первых дней спецоперации для защиты бойцов проводятся обряды.