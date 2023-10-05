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Верховный шаман России провёл обряд в поддержку бойцов СВО

Ритуал необходим для того, чтобы «удачно шла спецоперация, чтобы они были храбры, а пули и разрывы снарядов проходили мимо них», заявил Кара-оол Допчун-оол.

Верховный шаман России рассказал, о чем попросил Минобороны
© РИА Новости

В интервью РИА Новости он рассказал, что после начала СВО обратился в Минобороны с просьбой позволить шаманам посещать нуждающихся на передовой, с первых дней спецоперации для защиты бойцов проводятся обряды.

В России шаманы начали массовые обряды в поддержку российских солдат

По словам верховного шамана России, «мы всё время просим за них солнце, звёзды и луну». Кроме того, проводятся кампании для защиты приграничных городов России.

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