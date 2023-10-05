Ученые выявили опасное для жизни последствие одиночества
За 15 лет жизни в одиночестве шансы человека получить болезнь Паркинсона вырастают на 31% по сравнению с теми, кто живет не один, сообщает KP.RU со ссылкой на данные американских ученых. Как рассказала профессор Медицинского колледжа университета штата Флорида Анжелина Сутин, к такому выводу команда исследователей пришла на основании изучения информации о 490 тысячах пациентов.
Связь между одиночеством и возникновением болезни Паркинсона не соотносится с общими генетическими, клиническими или поведенческими факторами риска. <...> Одиночество, вероятно, делает мозг более восприимчивым к нейродегенерации, что у некоторых людей может привести к болезни Альцгеймера, а у других — к болезни Паркинсона, — отметила профессор.
По ее словам, одиночество может усиливать нейродегенеративные процессы в мозге, которые ведут к гибели нейронов. Также одинокий образ жизни способен влиять на ухудшение метаболической, нервной и эндокринной работы организма. Так, одинокий человек может перестать готовить для себя еду, начиная питаться фастфудом и полуфабрикатами, что негативно сказывается на здоровье ЖКТ.
Кроме того, одиночество может вредить мозгу, сокращая его ежедневную стимуляцию и активность. Поэтому живое общение, реальные впечатления, любовь, дружба и значимые социальные связи способны снизить риск развития болезни Паркинсона, резюмировала специалист.
Ранее нутрициолог Ксения Биткова рассказала, что богатый рисом рацион полезен для пожилых людей, так как помогает предотвратить развитие болезни Паркинсона, а также деменцию. Эксперт добавила, что рис полезен и для сердца благодаря содержанию калия.