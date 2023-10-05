Ученые выявили опасное для жизни последствие одиночества

За 15 лет жизни в одиночестве шансы человека получить болезнь Паркинсона вырастают на 31% по сравнению с теми, кто живет не один, сообщает KP.RU со ссылкой на данные американских ученых. Как рассказала профессор Медицинского колледжа университета штата Флорида Анжелина Сутин, к такому выводу команда исследователей пришла на основании изучения информации о 490 тысячах пациентов.

Связь между одиночеством и возникновением болезни Паркинсона не соотносится с общими генетическими, клиническими или поведенческими факторами риска. <...> Одиночество, вероятно, делает мозг более восприимчивым к нейродегенерации, что у некоторых людей может привести к болезни Альцгеймера, а у других — к болезни Паркинсона, — отметила профессор.

По ее словам, одиночество может усиливать нейродегенеративные процессы в мозге, которые ведут к гибели нейронов. Также одинокий образ жизни способен влиять на ухудшение метаболической, нервной и эндокринной работы организма. Так, одинокий человек может перестать готовить для себя еду, начиная питаться фастфудом и полуфабрикатами, что негативно сказывается на здоровье ЖКТ.

Кроме того, одиночество может вредить мозгу, сокращая его ежедневную стимуляцию и активность. Поэтому живое общение, реальные впечатления, любовь, дружба и значимые социальные связи способны снизить риск развития болезни Паркинсона, резюмировала специалист.