Тина Канделаки заявила, что Кадыров – скрепа России

«В России часто говорят о скрепах, которые держат наше общество на плаву. Скажу тебе честно – мне кажется, ты и есть одна из скреп, держащих на плечах огромную ношу», – написала Тина Канделаки в телеграм-канале.

Телеведущая напомнила, что ее знакомство с Рамзаном Кадыровым произошло в те страшные времена, когда все боялись ехать в Чечню из-за боевых действий. А сейчас туда едут туристы, а дороги региона – одни из лучших в стране, виды Грозного и гор – становятся хитами в соцсетях. Тина Канделаки предположила, что в основе развития Кавказа – вера в семью и предков и пожелала крепости духа. Сегодня Рамзан Кадыров отмечает день рождения, а столица республики – 205 лет.