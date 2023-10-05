В РФ хотят запретить свободную продажу бутандиола

Депутаты петербургского Заксобрания подготовили обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой запретить продажу 1,4-бутандиола, из которого делают наркотик — бутират. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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Депутаты Наталия Астахова, Антон Соловьев, Алексей Цивилев и Константин Чебыкин обратили внимание, что постановление правительства от 15 октября 2021 года № 1752 о правилах производства, переработки, реализации, приобретения, использования и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, разрешает продавать 1,4-бутандиол физическим лицам по предъявлению паспорта. Препарат позволяет получить наркотическое средство бутират, который в последнее время стал популярен у молодежи.

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«Бутират является сильнодействующим наркотиком, при передозировке которого возможен летальный исход. А сегодня, получается, по достижении 14-летнего возраста при предъявлении паспорта любой гражданин Российской Федерации может беспрепятственно приобрести 1,4-бутандиол», — подчеркивается в обращении.

По этой причине депутаты просят Мурашко перенести вещество в другой список — наркотических веществ, оборот которых запрещен. Их поддержала первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова, которая также удивилась тому, что 1,4-бутандиол можно легко приобрести, в том числе и достигшим возраста 14 лет подросткам.

Обращение уже обсудили на профильной комиссии петербургского заксобрания. Там подчеркнули, что жесткий контроль за веществом следует ввести, ведь ежегодно в России фиксируется несколько тысяч случаев отравления невозможно. Однако оно используется и в промышленности — в Петербурге и Ленинградской области 1,4-бутандиол востребован как минимум у шести предприятий, а пять организаций легально продают его.