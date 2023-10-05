Россиян будут стимулировать потреблять рыбу
Президент России Владимир Путин поручил разработать дорожную карту увеличения внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, говорится 5 октября на сайте Кремля в разделе поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина 16 августа.
Согласно документу, глава государства поставил задачу включить в дорожную карту необходимость достижения ежегодных целевых показателей в этой сфере.
Кроме того, перед Правительством ставится задача повысить доступность рыбы для потребителей, стимулировать ее глубокую переработку, развивать портовую и логистическую инфраструктуру, в том числе Северный морской путь, а также популяризировать с помощью рекламы потребление рыбы, в том числе детьми и подростками в образовательных учреждениях.
Также российский лидер поручил выделить в 2023-2026 годах из бюджета средства на субсидирование железнодорожных перевозок рыбы и господдержку развития рыбохозяйства в Азово-Черноморского рыбохозяйственном бассейне.
Отдельная задача, поставленная президентом, касается выделения дополнительной господдержки для роста объемов перевозки рыбы по Севморпути.
Как писала «Парламентская газета», в августе Правительство отказалось от задачи по увеличению потребления рыбы до не менее 25 килограммов в среднем на человека в год. Помимо этого, власти отказались от укрепления к 2030 году лидерства на мировых рынках рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов в части достижения не менее 25% доли рынка Евросоюза в сегменте продукции из минтая и атлантической трески (пикши) и не менее 10% доли рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сегменте продукции из лососевых видов рыб.