Россиян будут стимулировать потреблять рыбу

Президент России Владимир Путин поручил разработать дорожную карту увеличения внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, говорится 5 октября на сайте Кремля в разделе поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина 16 августа.

© Парламентская газета

Согласно документу, глава государства поставил задачу включить в дорожную карту необходимость достижения ежегодных целевых показателей в этой сфере.

Кроме того, перед Правительством ставится задача повысить доступность рыбы для потребителей, стимулировать ее глубокую переработку, развивать портовую и логистическую инфраструктуру, в том числе Северный морской путь, а также популяризировать с помощью рекламы потребление рыбы, в том числе детьми и подростками в образовательных учреждениях.

Также российский лидер поручил выделить в 2023-2026 годах из бюджета средства на субсидирование железнодорожных перевозок рыбы и господдержку развития рыбохозяйства в Азово-Черноморского рыбохозяйственном бассейне.

Отдельная задача, поставленная президентом, касается выделения дополнительной господдержки для роста объемов перевозки рыбы по Севморпути.