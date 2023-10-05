ВЦИОМ: 31% россиян не смотрит телевидение
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что доля населения РФ, не смотрящая телевизор, за последние пять лет выросла более чем в три раза — с 13% до 31%. Об этом заявил на пленарном заседании медиафорума «Енисей.рф» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Людей, которые смотрят только телевизор, все меньше. В 2018 году признавались, что телевизор смотрят, а в интернет ни ногой, 23%. Сейчас еще меньше — 16%. А вот группа активных интернетчиков, тех, кто говорит нам, что не включает телевизор, наоборот, выросла в три раза, с 13% до 31% за последние пять лет, рост быстрый», — сказал он. Трансляция заседания проходила на платформе «ВКонтакте».
Гендиректор также упомянул, что большинство населения получает информацию через интернет и телевидение. Он подчеркнул, что есть «счастливые люди», которые не пользуются ни тем, ни другим. В 2023 году их осталось всего 2%.