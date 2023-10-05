Милонов призвал приравнять татуировки к алкоголю

Необходимо запретить лицам младше 18 лет или даже 21 года набивать себе татуировки, сообщил 5 октября в своих соцсетях заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

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Депутат подчеркнул, что в настоящее время сделать татуировку проще «чем квартплату оплатить», в результате чего их делают даже учащиеся старших классов школы. По его мнению, ответственность за это несут кумиры молодежи из среды рэперов.

«Сейчас приступаем к работе по написанию проекта закона, согласно которому татуировка будет доступна человеку строго с 18 лет. Либо с 21 года… Приравняем татуировки к алкоголю», — написал Милонов.

В случае наличия желания сделать татуировку на лице необходимо будет представить справку от психиатра, заключил он.