Милонов призвал приравнять татуировки к алкоголю
Необходимо запретить лицам младше 18 лет или даже 21 года набивать себе татуировки, сообщил 5 октября в своих соцсетях заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
Депутат подчеркнул, что в настоящее время сделать татуировку проще «чем квартплату оплатить», в результате чего их делают даже учащиеся старших классов школы. По его мнению, ответственность за это несут кумиры молодежи из среды рэперов.
«Сейчас приступаем к работе по написанию проекта закона, согласно которому татуировка будет доступна человеку строго с 18 лет. Либо с 21 года… Приравняем татуировки к алкоголю», — написал Милонов.
В случае наличия желания сделать татуировку на лице необходимо будет представить справку от психиатра, заключил он.
Как писала «Парламентская газета», ранее в Госдуму внесли законопроект о наказаниях за вовлечение детей в курение. Если в настоящее время злоумышленникам за это грозит лишь административная ответственность, то депутаты предложили за повторное деяние наказывать их уголовными штрафами, обязательными или исправительными работами или же ограничением свободы.