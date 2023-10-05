В России предложили открыть семейные общежития при вузах

«Я очень жду реализации программы, которая была проанонсирована Росмолодежью и Минстроем. Суть в том, что будут субсидироваться накопления для первоначального взноса, то есть семья кладет, например, 5 тысяч, а еще 5, условно, доплачивает государство. Мы должны знать, когда будет реализована эта программа, на каких условиях и готовить к этому молодые семьи. Соответствующие вопросы я направила Росмолодежи и Минстрою. Ребята уже сейчас должны знать, что с нового года, допустим, программа вступит в силу, чтобы и свадьбу запланировать, и квартиру выбрать», — поделилась депутат.