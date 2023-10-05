В российских школах пожаловались на нехватку учителей физики и математики

Около 40% школ в России не могут закрыть кадровый дефицит учителей. Наибольшую нехватку кадров в образовательных учреждениях испытывают в учителях физики и математики. Об этом сообщил эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Наши исследования и мониторинг показывают, что нужно принимать срочные меры. В ближайшее время замещать уходящих на пенсию учителей математики и физики будет некем», — цитируют «Известия» слова эксперта «Народного фронта» Дмитрия Цвич.

Наиболее востребованными оказались учителя в Москве, Воронеже, Тюмени, Туле, Санкт-Петербурге, Волгограде и Челябинске, отмечает издание.

В Минпросвещении не склоны драматизировать ситуацию. Там заявили, что кадровый резерв из перспективных выпускников позволяет поступательно закрывать необходимые вакансии. В пресс-службе ведомства добавили, что в педвузы было подано 385 тыс. заявлений от абитуриентов, что на 33% выше, чем в прошлом году.