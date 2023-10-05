Двум регионам России предрекли подтопления

«На территории Камчатского края в связи с влиянием циклона подъемы уровней воды, выходы ее на пойму с кратковременным подтоплением низменных участков отмечались в среднем течении реки Камчатка, на отдельных реках Соболевского, Тигильского и Пенжинского районов. В Хабаровском крае отмечались затопление поймы на реке Амур на участке Мариинское — Николаевск-на-Амуре, и подъемы уровней воды до 30 сантиметров на реках Тырма, Беренджа и Кур», — поделились информацией они.