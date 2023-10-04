Путин заявил о заинтересованности в распространении образования на русском языке

В ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года» президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, особенно в тех странах, откуда прибывают мигранты. Его слова приводит РИА Новости .

Глава государства отметил важность того, чтобы люди, которые приезжают в Россию, были готовы к тому, чтобы жить на территории РФ, владея русским языком, понимая значимость традиций и культуры народов страны, «с тем чтобы интегрироваться в пространство, и с тем чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации».