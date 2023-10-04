Мошенники пытались украсть деньги у вдовы актера Алексея Янина

Вдову актера Алексея Янина Дарью пытались обокрасть мошенники. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

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Согласно публикации, 30 сентября она обратилась в полицию Москвы с заявлением и рассказала, что 2 сентября ей поступали звонки от неизвестных людей с разных номеров. Они пытались похитить 25 тысяч рублей. Довести свои преступные намерения аферистам не удалось. Полиция проводит проверку.

Напомним, что 19 сентября Дарья сообщила о смерти своего мужа, Алексея Янина. Он находился в реанимации со 2 сентября. Последние восемь лет актер боролся с последствиями тяжелого инсульта.