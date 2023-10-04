В колледже на Урале массово уволились преподаватели

В Екатеринбурге преподаватели технических дисциплин массово уволились из Уральского радиоколледжа имени А.С. Попова. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По данным агентства, свои должности оставили около 10 человек, предположительно, причиной ухода мог стать конфликт с руководством.

Источник Telegram-канала «УралLive», знакомый с ситуацией, рассказал, что у студентов старших курсов сейчас нет преподавателей, которые могли бы вести ряд специальных предметов.

Ситуация усугубляется и тем, что старшекурсники должны выходить на преддипломную практику, но с частью дисциплин их даже не знакомили, пояснил собеседник.

В департаменте информационной политики и пресс-службы уральского колледжа ситуацию не комментировали.