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В колледже на Урале массово уволились преподаватели

В Екатеринбурге преподаватели технических дисциплин массово уволились из Уральского радиоколледжа имени А.С. Попова. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

В колледже на Урале массово уволились преподаватели
© ТАСС

По данным агентства, свои должности оставили около 10 человек, предположительно, причиной ухода мог стать конфликт с руководством.

Источник Telegram-канала «УралLive», знакомый с ситуацией, рассказал, что у студентов старших курсов сейчас нет преподавателей, которые могли бы вести ряд специальных предметов.

Ситуация усугубляется и тем, что старшекурсники должны выходить на преддипломную практику, но с частью дисциплин их даже не знакомили, пояснил собеседник.

В департаменте информационной политики и пресс-службы уральского колледжа ситуацию не комментировали.

В сентябре сообщалось, что из школы №22 в Екатеринбурге массово уволились учителя — за лето в образовательном учреждении перестали работать около 20 сотрудников. Впоследствии в департаменте информационных технологий (ДИП) Свердловской области отметили, что многие учителя уволились из-за выхода на пенсию и по собственному желанию.

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