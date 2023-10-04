Эксперты напомнили об уловках мошенников при приеме на работу

Количество случаев с фальшивыми предложениями о работе в России увеличивается. Растет и риск попасться на уловки мошенников. Портал Sravni.ru перечислил признаки того, что работу предлагает именно злоумышленник.

© Unsplash

По словам экспертов, первое, на что нужно обратить внимание, - отсутствие компании на сайтах с вакансиями. Зачастую мошенники предлагают несуществующую работу, чтобы выманить у жертвы деньги.

Также должно насторожить требование рекрутера перечислить деньги за какую-то услугу или предоставить личные данные. Эксперты отмечают, что рекрутер будет задавать только те вопросы, которые касаются профессионального опыта соискателя. Аферисты часто просят пройти платное обучение или заплатить за канцелярию или программу, на которой якобы предстоит работать. Кроме того, мошенники под видом рекрутеров могут запрашивать селфи и фото паспорта, водительского удостоверения, полные реквизиты карты.

Не стоит доверять «рекрутерам», которые используют только мессенджеры, подчеркивают специалисты. Как отмечается, настоящие работодатели проводят личные собеседования в видеоформате или в офисе.

Также зачастую мошенники предлагают работу слишком быстро. Они не расспрашивают о профессиональном опыте, так как преследует другую цель.

Кроме того, оттолкнуть должна слишком привлекательная вакансия. Речь идет о крупном заработке за самые простые действия. При этом зачастую опыт работы не требуется.

Насторожить должны и ошибки, допущенные рекрутером. Мошенники допускают ошибки в названии известной компании и словах, а также использует смайлики.