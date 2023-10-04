В России ужесточается оборот препаратов для прерывания беременности

Минздрав России внес в перечень предметно-количественного учета препараты для прерывания беременности, ужесточив их оборот. Соответствующий приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», - говорится в документе за подписью министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В подпункте «иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету» приведены препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует по 1 сентября 2030 года.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы заявил о разработке проекта приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности, так как «есть злоупотребление по этому направлению».