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В России ужесточается оборот препаратов для прерывания беременности

Минздрав России внес в перечень предметно-количественного учета препараты для прерывания беременности, ужесточив их оборот. Соответствующий приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации.

В России ужесточается оборот препаратов для прерывания беременности
© globallookpress.com

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», - говорится в документе за подписью министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В подпункте «иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету» приведены препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует по 1 сентября 2030 года.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы заявил о разработке проекта приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности, так как «есть злоупотребление по этому направлению».

Медикаментозное прерывание беременности проводится на сроках до шести-семи недель. Использующиеся для этого препараты вызывают отторжение плодного яйца и провоцируют выкидыш. При этом в Минздраве отмечали, что прием таких препаратов без посещения врача увеличивает риск осложнений и даже может привести к смерти в случае недиагностированной внематочной беременности или при развитии аллергической реакции, пишет РБК.

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