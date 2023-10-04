В России ужесточается оборот препаратов для прерывания беременности
Минздрав России внес в перечень предметно-количественного учета препараты для прерывания беременности, ужесточив их оборот. Соответствующий приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», - говорится в документе за подписью министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
В подпункте «иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету» приведены препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует по 1 сентября 2030 года.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы заявил о разработке проекта приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности, так как «есть злоупотребление по этому направлению».
Медикаментозное прерывание беременности проводится на сроках до шести-семи недель. Использующиеся для этого препараты вызывают отторжение плодного яйца и провоцируют выкидыш. При этом в Минздраве отмечали, что прием таких препаратов без посещения врача увеличивает риск осложнений и даже может привести к смерти в случае недиагностированной внематочной беременности или при развитии аллергической реакции, пишет РБК.