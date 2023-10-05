Вступившим в брак до 35 лет предложили выплачивать по 10 тысяч рублей

Необходимо проводить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей гражданам РФ, вступившим в брак до 35 лет. Соответствующий законопроект опубликован 5 октября в электронной базе Государственной Думы.

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Соавторами инициативы стали депутаты от фракции ЛДПР, в том числе ее председатель Леонид Слуцкий, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и заместитель председателя палаты Борис Чернышов.

Согласно законопроекту, для получения выплаты один из супругов должен будет обратиться в органы соцзащиты в течение одного года с момента заключения брака. При этом эти выплата не будет учитываться в структуре доходов семьи при предоставлении других мер господдержки.

Со своей стороны, Правительство в своем отзыве не поддержало инициативу. В кабмине отметили, что назначение выплат без учета уровня дохода семьи не соответствует адресной государственной политике соцподдержки граждан. А наделение соцзащиты функцией проведения выплаты не согласуется с действующим законодательством.