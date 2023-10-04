В Южно-Сахалинске высадят сотню деревьев сакуры

В Южно-Сахалинске в рамках осенних озеленительных работ будет высажено 100 молодых деревьев сакуры. Об этом медиахолдингу Ольга Высоцкая.

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Кроме того, в городе появится более тысячи декоративных кустарников.

Также специалисты приступили к подготовке зеленых насаждений к холодам: они убирают однолетние растения и опавшую листву, очищают пространства от сухостойных и аварийных деревьев, а впоследствии начнут укрывать кустарники специальным материалом, подвязывать молодые деревья, связывать одиночные кустарники и устанавливать защитные конструкции от снега.

Отмечается, что всего за теплый период в текущем году в Южно-Сахалинске высадили более 450 деревьев и кустарников, в частности 250 экземпляров дуба красного, 50 рябин, клены и черемухи, а также кустарники сирени, кизильника, свидины.