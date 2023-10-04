В Приморье оценили потребность в кадрах для строительной отрасли в 17 тыс. человек

Потребность строительной отрасли Приморья в квалифицированных кадрах с учетом объемов работ в 2023-2025 годах превышает 17 тыс. человек, сообщил ТАСС министр строительства региона Виталий Блоцкий.

"Сегодня строительная отрасль региона испытывает потребность в квалифицированных кадрах, включая прогнозную с учетом объемов строительно-монтажных работ в 2023-2025 годах, порядка 17,3 тыс. человек. Предприятия и организации строительной отрасли Приморского края выражают заинтересованность в привлечении иностранцев (в том числе граждан КНДР, Китая и Узбекистана) для осуществления трудовой деятельности в сфере строительства", - сообщил Блоцкий.

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Он отметил, что в рамках решения проблемы приморское министерство строительства тесно сотрудничает с краевым министерством профессионального образования и занятости населения, со службами занятости. С 2023 года Приморский край участвует в федеральном проекте "Профессионалитет", в рамках которого на базе Дальневосточного технического колледжа в Уссурийске создается Образовательно-производственный центр строительства Приморского края. Он должен помочь обеспечить строительную отрасль края квалифицированными кадрами. В рамках проекта образовательные профессиональные программы в колледже будут сформированы для конкретных предприятий, представители компаний смогут напрямую участвовать в образовательном процессе, в разработке образовательных программ.

Говоря о строительных проектах, реализуемых в Приморье, Блоцкий отметил, что в крае в 2022-2023 годах начато строительство объектов социальной инфраструктуры: объектов здравоохранения, дошкольного и среднего образования, спорта, культуры, защиты населения. "Общее количество объектов, реализация которых будет продолжена в 2024 году, превышает 25. В связи с этим принято решение основное усилие направить на завершение строительства данных объектов и их ввод в эксплуатацию в запланированные сроки", - сообщил собеседник.

Наряду со строительством этих объектов в следующем году планируется начать реализацию новых проектов. В их числе крытый ледовый каток в Арсеньеве, возобновление строительства детского сада на 120 мест на улице Кипарисовой во Владивостоке, которое позволит ликвидировать еще один объект незавершенного строительства на территории края.