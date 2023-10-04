МФТИ сделал китайский язык вторым обязательным иностранным для всех студентов вуза

В Московском физико-техническом институте китайский язык стал вторым обязательным иностранным для всех студентов вуза, сообщила директор центра языковой подготовки и тестирования МФТИ Елена Базанова .

Базанова уточнила, что студенты первого курса бакалавриата изучают китайский язык как второй обязательный «при условии владения первым иностранным языком (английским) на уровне не ниже С1». Вторым языком охвачены весь бакалавриат, а также первый и второй курсы магистратуры, передает «Интерфакс».