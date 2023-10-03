Мальчик со смартфона родителей сделал в онлайн-магазине Wildberries заказ на 250 тысяч рублей. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Ребенок воспользовался устройством предположительно в то время, когда родители спали. Он зашел на онлайн-площадку, выбрал необходимые товары для себя и для сестры и сделал заказ.

Родители узнали о том, что их сын научился пользоваться сервисами, когда пришли в пункт заказов за другой покупкой. Менеджер рассказала им, что их ждут товары на сумму 250 тысяч рублей.

За возврат товаров родителям по правилам сети придется отдать порядка 40 тыс. рублей.