Ребенок втайне от родителей заказал игрушки в маркетплейсе на 250 тысяч рублей
Мальчик со смартфона родителей сделал в онлайн-магазине Wildberries заказ на 250 тысяч рублей. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.
Ребенок воспользовался устройством предположительно в то время, когда родители спали. Он зашел на онлайн-площадку, выбрал необходимые товары для себя и для сестры и сделал заказ.
Родители узнали о том, что их сын научился пользоваться сервисами, когда пришли в пункт заказов за другой покупкой. Менеджер рассказала им, что их ждут товары на сумму 250 тысяч рублей.
За возврат товаров родителям по правилам сети придется отдать порядка 40 тыс. рублей.
Ранее подобный случай произошел в Новосибирской области. Школьник залез в смартфон мамы и случайно сделал крупный заказ. За возврат покупок женщине пришлось выложить 3,6 тыс. рублей.