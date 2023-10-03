Под Рязанью обнаружили барельеф возрастом около 1 тыс. лет с изображением Христа

Храм великомученицы Параскевы Пятницы был построен в Толпинском городище в домонгольский период. Как уточнили в пресс-службе, сами изыскания проводились в селе Семион, поскольку после разрушения части церковных стен, в том числе с высеченными на них изображениями Господа, Богородицы и святых, были использованы при строительстве колхозной конюшни, а белые камни пошли на фундамент гаража и конюшни в этом населенном пункте. "С 2007 года начались работы по исправлению ошибок прошлого - стены конюшни разобрали, из кирпича и блоков построили часовню у Боголюбской церкви в селе Семион. В 2010 году гараж еще существовал, поэтому фундамент обследовали только снаружи, искали барельефы из Деисусного чина, информация о котором сохранилась в описании храма. Нашли тогда части с изображениями пророка Иоанна Предтечи и двух Архангелов", - сообщили в Рязанской епархии.