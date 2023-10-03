«По Вашингтону долбить не придется <… > Мне один умный человек рассказал <… > Если произвести термоядерный взрыв над Сибирью, то ядерной зимы не будет», – сообщает Симоньян в видео.

Она ссылается на инженера-радиоэлектроника, который сказал, что якобы от взрыва просто выйдет из строя радиоэлектроника и все спутники. Она отметила, что тогда исчезнут все гаджеты, и мы вернемся, условно говоря, в 1993 год. Судя по логотипу видео, Симоньян рассуждала на тему термоядерного взрыва в своей программе «ЧТД» на RТ.