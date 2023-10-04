Комендантский час для подростков: время, ответственность за нарушение

С 2009 года в России официально действует комендантский час для детей в возрасте до 18 лет. Он запрещает находиться им на улице и посещать различные мероприятия по ночам без сопровождения взрослых.

Рассказываем, какие правила установлены федеральным законом и какое наказание грозит за их нарушение.

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Положения закона о комендантском часе и региональные отличия

Действие комендантского часа устанавливается Федеральным законом № 124-ФЗ. Ограничения являются мерами по предупреждению причинения вреда физическому, интеллектуальному, психическому здоровью, а также духовному и нравственному развитию.

Общие правила в документе указаны следующие:

комендантский час распространяется на детей в возрасте до 18 лет на всей территории РФ;

единый период запрета на пребывание на улице без сопровождения взрослых составляет с 22:00 до 6:00.

Ограничение на пребывание без сопровождения родителей в указанное время распространяется на улицу, места общего пользования и посещения, в том числе в подъезды, общественный транспорт, а также различные учреждения. К ним относятся стадионы, кинотеатры, концертные залы, дискотеки и другие.

В сопровождении взрослых подростки могут находиться на улицах, в стадионах, парках, скверах, однако только в том случае, если это не нарушает их права и законные интересы. В частности, даже с родителями нельзя посещать развлекательные заведения, где есть розничная продажа алкогольной продукции: пивные, рестораны, винные бары, рюмочные и схожие места. Также к полностью запретным относятся игорные заведения всех типов, в том числе и букмекерские конторы, секс-шопы и стриптиз-бары.

За соблюдением комендантского часа детьми и их родителями должны следить правоохранительные органы, представители местных властей, органов опеки и иных ведомств.

Региональные власти могут смягчать параметры комендантского часа по своему усмотрению и утверждать другие периоды запрета пребывания на улице. Однако возможности по изменению изначальных условий не безграничны: срок можно сокращать не более чем на 2 часа, при наличии соответствующих климатических условий. Кроме того, закон допускает снижение возраста детей, на которых действует комендантский час, но не более, чем на два года.

Например, в Новосибирской области возраст подростков, которым нельзя находиться на улице ночью, снижен — до 16 лет. Кроме того, в летний период ограничения начинаются позже — они действуют с 23:00 до 6:00. В Иркутской области возраст оставлен на федеральном уровне (до 18 лет), а вот срок «летнего» комендантского часа расширен — с 1 апреля до 30 сентября.

В Санкт-Петербурге есть другое различие — срок действия комендантского часа для несовершеннолетних разделен по возрастам. Зимой, весной и осенью те, кому больше 16 лет, могут гулять до 23:00 часов. Летом же они равны в правах. Кроме того, в городе закон не действует в ночь с 31 декабря на 1 января.

Ответственность за нарушение комендантского часа

В случае обнаружения ребенка во время действия комендантского часа в запрещенном для него месте полиция устанавливает личность несовершеннолетнего, место его проживания, телефон и данные о родителях. Если местонахождение взрослых установить нельзя, то подростка доставляют специализированное учреждение, откуда его заберут ответственные за него лица.

Ответственность за своего ребенка грозит уже родителям. В первую очередь привлечь их могут по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Наказание по нему небольшое — штраф от 100 до 500 рублей. При этом в некоторых регионах оштрафовать могут и на большую сумму, вплоть до 3 тысяч рублей. Отметим, что подростков в возрасте от 16 до 18 лет тоже могут оштрафовать — до 3 тысяч рублей.

Однако неоднократные штрафы могут привести к более серьезным последствиям. В таком случае подростка могут поставить на профилактический учет. Кроме того, регулярные нарушения могут привести и к реакции органов опеки, которые также возьмут семью «на карандаш».