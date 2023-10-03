Сенатор призвал не допустить формирования мигрантских «гетто» в России

Я считаю, что было бы правильным разработать принципы, не допускающие компактного проживания мигрантов в нашей стране. Потому нужно определить, что такое компактное проживание...это 10 человек, 100 или 1000? Над этим надо работать. В частности Федеральному агентству по делам национальностей, спецслужбам, МВД, ФСБ, все они должны думать, как пресекать радикализацию мигрантов, — добавил Цеков.