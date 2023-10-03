«Коммунисты России» призвали Госдуму запретить рекламу экстрасенсов

Партия «Коммунисты России» призвала запретить рекламу и деятельность экстрасенсов, ясновидящих и ведьм. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава партии Сергей Малинкович.

Политик рассказал, что направил в Госдуму обращение с призывом сделать «решительный правовой шаг в сторону научно мыслящей страны и общества». По мнению Малинковича, в России необходимо запретить деятельность и рекламу экстрасенсов, в том числе показ передач о них по телевидению, их практики и предоставление подобных услуг.

Глава партии «Коммунисты России» считает, что россиянам следует надеяться не на шарлатанов, а на «науку, медицину, армию и флот». Малинкович добавил, что «Гагарина в космос запускали не для этого».