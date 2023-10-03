Виллу Пригожина под Геленджиком выставили на продажу

Виллу семьи Пригожиных под Геленджиком продают за 150 миллионов рублей
На сайте поместье указано как “база отдыха”. Райское место в Кабардинском лесничестве включает: пять спальных домов по 30–40 квадратов, зимний жилой домик с сауной и бассейном на 400 квадратов, гостевой (150 квадратов), спа-комплекс (250 квадратов), дом под кухню (28 квадратов), под охрану и персонал (53 квадрата), два жилых дома по 60–70 квадратов, плюс ещё вертолётная площадка и причал.
Всё это добро зарегистрировано на юрлицо “Турстатус”, с сентября 2021-го года им владеет Павел — сын погибшего Евгения. Земля под комплексом в аренде до 2055-го, и, чтобы упростить регистрацию, продают не саму базу, а именно фирму.