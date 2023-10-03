Стало известно, куда россияне поедут на новогодние праздники

Россияне уже совершили на 10% больше бронирований отелей внутри страны и за рубежом на новогодние праздники, чем в прошлом году. Речь идет о заездах с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирований «Островок.Ru», проведенном по запросу «Газеты.Ru».

Средняя стоимость забронированной ночи на новогодние праздники в целом по России составляет 6 050 рублей, что на 12% больше, чем в прошлом году (5 400 рублей). Дороже всего обойдется поездка в Эсто-Садок: средняя стоимость размещения на ночь там составляет 14 700 рублей. За ним следуют Архыз (11 650 рублей) и Нижний Новгород (6 800 рублей).

В топ-10 популярных городов у россиян вошли Санкт-Петербург (5 200 рублей), Москва (5 800 рублей), Сочи (5 600 рублей), Казань (5 900 рублей), Кисловодск и Зеленоградск (5 100 рублей и 5 650 рублей соответственно). Дешевле всего обойдется отдых в Калининграде (4 600 рублей).

«При этом выделяются города, спрос на которые заметно превышает прошлогодний: так, число совершенных бронирований в Зеленоградске на новогодние выходные выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, в Калининграде – на 50%, в Эсто-Садке – на 45%, в Нижнем Новгороде – на 30%, в Санкт-Петербурге – на 27%, в Казани – на 20%, в Кисловодске – на 17%», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Чаще всего россияне на Новый год бронируют апартаменты (27% от общего числа бронирований), отели без звезд (22%), отели три звезды (17%) и отели четыре звезды (11%). Доля гостевых домов составляет 7%, отелей пять звезд – 4%, отелей две звезды и хостелов – по 3%. На апарт-отели приходится 2% бронирований, на бутик-отели, кемпинги и коттеджи – 1%.