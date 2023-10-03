Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале напомнил о фашистском прошлом деда вице-премьера Канады Христи Фриланд.

«Достаточно посмотреть на историю действующего вице-премьера Канады Христи Фриланд. Ее дедушка — Михайло Хомяк — был главным редактором украиноязычной коллаборационировавшей с фашистами газеты «Краковские вести», отнятой у польских хозяев после нацистского вторжения», — написал Дерипаска.

Он добавил, что Фриланд не раз оправдывала деда, называя его своим личным вдохновителем и борцом за независимость Украины.

Дерипаска опубликовал свой пост после того, как в парламенте Канады приветствовали экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Его во время своего выступления в канадском парламенте также поприветствовал президент Украины Владимир Зеленский.