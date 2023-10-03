Михалков назвал уехавшего из России Анатолия Белого предателем

Белому наплевать на народ! Он точно понимает: когда спектакль приедет в Израиль, его собственный уровень окажется ниже плинтуса. Потому что это великая русская культура, которой не достоин человек, предавший свою Родину и свой род. И вместо того, чтобы помочь соотечественникам увидеть высокое искусство, он делает все, чтобы этого не произошло. В нем живут зависть и страх — Никита Михалков, режиссер.