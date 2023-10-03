В Крыму откроют обновленную канатную дорогу

На плато горы Ай-Петри в Крыму начнет работать закрытая для посетителей в 2022 году канатная дорога. Об этом сообщает «КП-Крым» со ссылкой на главу администрации Ялты Янину Павленко.

Дорогу откроют в 2024 году. В настоящее время ведутся работы по обновлению транспорта. По словам Павленко, на ремонт вкладываются большие средства. Глава Ялты добавила, что сейчас инвестор закупает все необходимые для ремонтных работ запчасти.