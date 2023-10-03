В халяльной колбасе из Свердловской области обнаружили свинину

В пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области сообщили об обнаружении в регионе ДНК свиньи в продукции «вареная колбаса Мусульманская» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль», передает ТАСС.

Отмечается, что исследования проводились в региональном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Специалисты выявили ДНК свиньи в продукции ИП Карамышевой С. В. и ООО «Равис - птицефабрика Сосновская».

Ведомство подчеркнуло, что производители осведомлены о несоответствии маркировки колбасы и ее фактического состава.

В настоящее время сотрудниками Россельхознадзора ведется подготовка к предоставлению информации в областную прокуратуру. В дальнейшем будут приняты меры административного реагирования, указала пресс-служба.