В халяльной колбасе из Свердловской области обнаружили свинину
В пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области сообщили об обнаружении в регионе ДНК свиньи в продукции «вареная колбаса Мусульманская» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль», передает ТАСС.
Отмечается, что исследования проводились в региональном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Специалисты выявили ДНК свиньи в продукции ИП Карамышевой С. В. и ООО «Равис - птицефабрика Сосновская».
Ведомство подчеркнуло, что производители осведомлены о несоответствии маркировки колбасы и ее фактического состава.
В настоящее время сотрудниками Россельхознадзора ведется подготовка к предоставлению информации в областную прокуратуру. В дальнейшем будут приняты меры административного реагирования, указала пресс-служба.
Ранее Россельхознадзор сообщил об обнаружении опасных бактерий в мясных изделиях, произведенных предприятиями-экспортерами из Челябинской области и Приморья - сальмонеллу и листерию. Служба ввела временные ограничения на экспорт продукции компании в Катар и Саудовскую Аравию.