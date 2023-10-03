Манул Баюн из Новосибирска исчез из зоопарка под Санкт-Петербургом

Из частного зоопарка "На Лампушке" в Ленинградской области исчез новосибирский манул по имени Баюн, сообщили в Telegram-канале "Manulization | Манулизация".

© Telegram-канал "Manulization | Манулизация"

Посетители зоопарка заметили пропажу котенка и обратили внимание на этот случай. В августе Баюн появлялся в официальных видео зоосада, однако две недели назад он исчез.

После запроса о местонахождении Баюна, зоопарк ответил, что манул был перевезен в другой зоопарк. Однако, на просьбы уточнить, в каком именно зоопарке он находится, ответа не предоставили.

Автор поста также отметил, что связь с организацией прекратилась и они перестали отвечать.