По всей России пройдет проверка систем оповещения населения

Проверка систем оповещения населения пройдет 4 октября по всей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Проверка состоится как на региональном, так и на муниципальном уровнях. При тестировании систем оповещения в городах и поселках включат сирены и громкоговорители, а также заместят эфир общероссийских теле- и радиоканалов.

В МЧС призвали граждан не паниковать при звуках сирен. Жителям страны нужно будет включить теле- или радиоэфир и прослушать информацию. Она должна быть следующего содержания: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения».