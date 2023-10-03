По всей России пройдет проверка систем оповещения населения

Проверка систем оповещения населения пройдет по всей России 4 октября
Проверка систем оповещения населения пройдет 4 октября по всей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Проверка состоится как на региональном, так и на муниципальном уровнях. При тестировании систем оповещения в городах и поселках включат сирены и громкоговорители, а также заместят эфир общероссийских теле- и радиоканалов.
В МЧС призвали граждан не паниковать при звуках сирен. Жителям страны нужно будет включить теле- или радиоэфир и прослушать информацию. Она должна быть следующего содержания: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения».
В ведомстве объяснили, что система оповещения необходима для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проверочные мероприятия позволяют оценить работоспособность средств оповещения и готовность дежурного персонала, который уполномочен на запуск систем. С 1 сентября 2023 года такие проверки должны проводиться местными властями два раза в год.