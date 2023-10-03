Москвичи в среднем потратят 3,7 тыс. руб. на подарки ко Дню учителя

«Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране, – 3,7 тыс. и 3,3 тыс. руб. соответственно. Самые скромные бюджеты на подарки в этом году – у родительских комитетов Волгограда и Омска (по 2,1 тыс. руб. соответственно)», – сказали в пресс-службе.