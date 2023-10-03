Москвичи в среднем потратят 3,7 тыс. руб. на подарки ко Дню учителя
В 2023 году жители столицы в среднем потратят около 3,7 тыс. руб. на подарки классным руководителям ко Дню учителя, сообщила пресс-служба компании Superjob.
«Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране, – 3,7 тыс. и 3,3 тыс. руб. соответственно. Самые скромные бюджеты на подарки в этом году – у родительских комитетов Волгограда и Омска (по 2,1 тыс. руб. соответственно)», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в целом по России сумма выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и составляет 3,2 тыс. руб.
«По традиции чаще всего учителям в это день преподносят букеты. В качестве подарков также популярны наборы кофе, чая, конфет и сертификаты», – отметили в пресс-службе.
Опрос проводился 13–30 сентября, в нем приняли участие 3 тыс. родителей.