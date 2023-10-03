В МЧС рассказали подробности проверки систем оповещения

МЧС предупредило о том, что завтра по всей стране пройдет масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Во всех субъектах России люди услышат сигналы учебной тревоги и предупреждения об угрозе нападения с воздуха.

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"4 октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов", - такой анонс появился сегодня утром на ресурсах МЧС России.

В ведомстве предупредили, что пугаться не надо. Это плановая тренировка и проверка, которая уже проводилась не раз.

В ходе таких ежегодных проверок, системы оповещения населения включаются на максимальную громкость с целью доведение до населения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!".

При этом, как уточнено в сегодняшнем сообщении МЧС, параллельно с уличными сигналами предупреждения об угрозах, в эфире всех теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудиовизуального сообщения: "ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!

В МЧС особо подчеркнули: услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение. Так ежегодно МЧС проверяет работоспособность ресурсов и элементов гражданской обороны.