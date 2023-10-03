В Красноярском крае ожидаются сильный ветер и гололед

Сильный ветер до 27 м/с, мокрый снег с дождем ожидаются на юге Таймырского муниципального района в Красноярском крае . Об этом сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"В течение суток 3 и ночью 4 октября на юге Таймырского муниципального района ожидается сильный и очень сильный южный ветер, <…> порывы местами 25-27 м/с. <…> Днем местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. <…> На севере центральных районов Красноярского края местами гололедица", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре по возможности не выходить из дома и воздержаться от дальних поездок на автомобиле. "При сильном ветре (до 28 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали", - пояснили в региональном главке МЧС.