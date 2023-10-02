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Названы сроки появления обновленного «Спутник V» в медучреждениях

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что обновлённая версии вакцины «Спутник V» поступит в медучреждения в первой половине декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Названы сроки появления обновленного «Спутник V» в медучреждениях
© РФПИ

По его словам, новая версия вакцины сможет защитить россиян от актуальных штаммов COVID-19.

«Деньги на клинические испытания нового варианта, который давно уже сделан в институте Гамалеи, нового антигенного варианта вакцины, поступили, а сама вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря», — заявил Гинцбург.

Ранее в ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Восточном Средиземноморье, Европе и США.

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