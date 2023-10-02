Опрос: американцы не рады выбору между Байденом и Трампом
Большинство американцев не рады, что основными кандидатами на пост президента США в 2024 году станут действующий американский глава Джо Байдена и экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты опроса университета Monmouth.
«Три четверти (76%) американцев считают Байдена слишком старым для президента США. Чуть менее половины (48%) говорят то же самое о Трампе. В этих результатах есть и партийные различия: республиканцы (23%) гораздо реже, чем другие избиратели, считают Трампа слишком старым, а демократы с меньшей вероятностью — хотя по–прежнему составляют большинство (56%) — выражают тоже мнение о Байдене», — говорится в тексте.
Кроме того только 37% американцев испытывают энтузиазм по поводу переизбрания экс-президента и 32% — действующего лидера. Большинство (52-53%) же не в восторге от перспективы выбора между Байденом и Трампом.
Опрос проводился с 19 по 24 сентября. В нем приняли участие 814 респондентов.