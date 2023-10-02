Опрос: американцы не рады выбору между Байденом и Трампом

«Три четверти (76%) американцев считают Байдена слишком старым для президента США. Чуть менее половины (48%) говорят то же самое о Трампе. В этих результатах есть и партийные различия: республиканцы (23%) гораздо реже, чем другие избиратели, считают Трампа слишком старым, а демократы с меньшей вероятностью — хотя по–прежнему составляют большинство (56%) — выражают тоже мнение о Байдене», — говорится в тексте.