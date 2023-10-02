В Орле раскололся дуб, посаженный в честь отмены крепостного права

В Орле раскололся дуб на Бульваре Победы, который был посажен в 1891 году в честь отмены крепостного права. Об этом сообщает «Орёл Times».

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Уточняется, что причиной трещины стало запенивание, которое провели в 2021 году. Около 20 лет назад у дуба появилась рана, которую заполнили бетонной пробкой. Но в 2021 году её сменили на пробку из монтажной пены.

При этом, против процедуры запенивания выступали несколько местных учёных и общественных деятелей. «Использовать пену равносильно тому, что положить человеку на рану соль», — заявил тогда доцент кафедры защиты растений Орловского государственного аграрного университета Леонид Еремин.

В сеть также попали фотографии расколотого дуба. На них можно увидеть, что трещина проходит вдоль всего ствола, разделяя дерево на две половины. Отметим, что дуб на Бульваре Победы получил в 2015 году звание «Дерево — памятник живой природы». Он пережил Первую Мировую, Гражданскую, а также Великую Отечественную войны.